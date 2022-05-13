العالم اليوم - الرئيس الأميركي ينعى الشيخ خليفة: كان شريكا وصديقا حقيقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 03:21 مساءً - نعى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، الجمعة.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض: "لقد شعرت أنا وجيل بحزن عميق عندما علمنا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان الشيخ خليفة شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة طوال عقود توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي".

وأضاف بايدن: "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة. سنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

"ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو"، وفقا لـ"وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.