العالم اليوم - إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد بعد صلاة المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 03:21 مساءً - ستقام صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "إقامة صلاة الجنازة على فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم بعد صلاة المغرب.. على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.