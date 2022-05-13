العالم اليوم - الأزهر الشريف ينعي الشيخ خليفة بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 03:21 مساءً - تقدم الأزهر الشريف، إماما وأساتذة، وعلماء وطلابا، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو، بعد رحلة زاخرة بالإنجازات، قدم فيها بلاده نموذجا فريدا في الريادة والازدهار.

وذكر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف - في بيان أصدره اليوم - لفقيد الأمة العربية والإسلامية حبه للأزهر الشريف، مؤكدا أنه كان رمزا في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزا يحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، وللأمة العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".