العالم اليوم - البحرين تنعى الشيخ خليفة.. وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 03:21 مساءً - نعى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في البيان الرسمي: "ينعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز".

وأضاف: "إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان".

وتابع: "بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صدر قرار جاء فيه: حدادا على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يُعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام".