موقعة ثأرية بأفضلية تاريخية.. موعد مباراه تشيلسي وليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراه تشيلسي وليفربول ، يسدل يوم السبت 14 مايو 2022 الستار على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2022 ، وذلك حين يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فعاليات المواجهة النارية والثأرية، والتي تجمع فريقا ليفربول وتشيلسي ، الطامحين إلى لقب هو الثاني للريدز هذا الموسم، بعد لقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، مقابل بطولة تمثل الأمل الوحيد للبلوز هذا الموسم، بعد ضياع فرصة المنافسة على لقب البريميرليج ، فضلًا عن فقدان لقب دوري أبطال أوروبا الذي يحمله الفريق اللندني عن الموسم الماضي.

نتناول خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل وآخر المستجدات والكواليس بشأن موعد مباراه تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في النسخة 141 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (الأقدم بين بطولات كرة القدم في العالم)، علاوة على تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول .

مواجهة جديدة إذن، هي الرابعة هذا الموسم بين ليفربول وتشيلسي ، غلب عليها التعادلات.

حيث حسم التعادل نتيجة الـ90 دقيقة في المواجهات الثلاث.

غير أن الليفر نجح بعد ركلات ترجيح ماراثونية، في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين .

وهو ما يسعى رفقاء صلاح وماني في تكراره في مواجهة الأحد، من أجل لقب ثامن للقلعة الحمراء.

مقابل رغبة من البلوز في الثأر أولًا لخسارة لقب سادس في تاريخه بكأس الرابطة .

إضافة إلى حلم مشروع بتتويج تاسع في الـFA CUP .

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على مدار تاريخه:

نادي تشيلسي

نبدأ تغطيتنا مع نادي تشيلسي الإنجليزي ، الذي يبحث عن لقبه الأول وربما الوحيد هذا الموسم.

حيث انعدمت فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي .

المحسومة نظريًا لفريق مانشستر سيتي.

كما خسر الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا ، بعد الإطاحه به من أمام ريال مدريد .

We'll be making up half of the 150th #EmiratesFACup Final!

