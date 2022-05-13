نظام الحكم في دولة الإمارات .. وتفاصيل اختيار الحاكم بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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عمر شويل - جدة نظام الحكم في دولة الإمارات يشغل أذهان الملايين خاصة عقب إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتثير الانتباه عن كيفية اختيار حاكم الإمارات الجديد بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحدث الأبرز في الوطن العربي. فمن يتولى رئاسة دولة الإمارات. وهل يتم الانتخاب أن يكون الاختيار قائم على نظام الحكم الملكي. لاسيما أن دولة الإمارات من أهم الدول العربية ورئاسة حكمها لم يكن أمرًا سهلاً. لذلك نقدم أدق التفاصيل عن نظام الحكم في دولة الإمارات وطريقة اختيار الحاكم بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وننعي ننعي فقيد العرب والعروبة داعيًا الله أن يرحمه ويغفرله ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

نظام الحكم في دولة الإمارات

يتحدد نظام الحكم في دولة الإمارات بدستور اتحادي جاءت الموافقة عليه 2 ديسمبر 1971 من قبل 6إمارات باستثناء إمارة رأس الخيمة التي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. وتم اعتماده بعد إدخال التعديلات عليه عام 1996 ليكون نظام تسير به دولة الإمارات المتحدة من وقتها وتتحدد به صلاحيات البلاد على أن ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويتولى اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.

رئيس دولة الإمارات

يتم رئيس دولة الإمارات من قبل أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم وتكون مدة ولايته للبلاد خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.

نائب رئيس دولة الإمارات

يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.

ومن المعروف والتى تسير به الدولة أن رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويجتمع أعضاء المجلس الأعلي للاتحاد 4 مرات في السنة لرسم الخطط والسياسيات العامة للدولة والمرحلة الراهنة.

رئيس دولة الإمارات الجديد

وفق الدستور وتفاصيل نظام الحكم في الإمارات فأن رئيس دولة الإمارات الجديد بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يتولى نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فهو وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الرئاسة. على أن يكون حكمه مؤقت، وتشهد الفترة المقبلة في خلال 30 يوم اختيار رئيس الإمارات الجديد بديلا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.