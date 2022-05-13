البحرين تعلن الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام وفاءً للشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الجمعة، بتنكيس الأعلام فى البلاد حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية اليوم الجمعة، ناعيًا الفقيد، ومؤكدًا أنه كان قائدًا حكيمًا كرس حياته لخدمة شعبه.





وحسبما نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، قال بيان صادر عن الديوان الملكى البحرينى: "بناءً على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صدر قرار جاء فيه:

حدادًا على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يُعلن الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام فى مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، نعت وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من اليوم.