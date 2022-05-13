الشيخ خليفة بن زايد.. قائد ورائد الإمارات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وولد خليفة بن زايد آل نهيان، عام 1948 فى قلعة المويجعى فى مدينة العين، ويعتبر هو الابن الأكبر لـ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما أن والدته هى "حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان".

وفى حياة رئيس دولة الإمارات الراحل، محطات هامة وفارقة، حيث عُين ممثلاً لحاكم أبوظبى فى المنطقة الشرقية، ورئيساً لنظامها القانونى فى أغسطس 1966.

وفى الأول من فبراير 1969، تم تعيينه ولياً للعهد لإمارة أبوظبى، فيما تولى رئاسة أول مجلس وزراء محلى لإمارة أبوظبى فى 1 يوليو عام 1971، إلى جانب حقيبتى الدفاع والمالية بالمجلس.

عام 2004 أعلن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكماً لإمارة أبوظبى، وتحديا فى الثالث نوفمبر.