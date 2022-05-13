تنكيس الأعلام.. لبنان يعلن الحداد 3 أيام لوفاة رئيس الإمارات

جدة - نرمين السيد - قرر رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، إعلان الحداد الرسمى بلبنان لمدة 3 أيام، على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذى وافته المنية اليوم الجمعة.





ونصت المذكرة التى أصدرها ميقاتى اليوم على تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامى وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. وطلب ميقاتى فى مذكرته الرسمية من الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كل تعديل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة.

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