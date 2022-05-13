ملك البحرين ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: قائد حكيم كرس حياته لخدمة شعبه

جدة - نرمين السيد - نعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الفقيد كان قائدًا حكيمًا كرس حياته لخدمة شعبه.





وحسبما نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، جاء فى بيان الديوان الملكى البحرينى: "ينعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذى انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات فى خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته فى خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز".

وأضاف البيان: "إن مملكة البحرين التى آلمها هذا المصاب الجسيم، لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، نعت وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من اليوم.