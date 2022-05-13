جدة - نرمين السيد - وأعرب الأمين العام، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً فى هذا المصاب الكبير.
وقال إن فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحى العمل العربى المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الامارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.
ويعتبر الأمين العام أن مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه فى الوعى الجمعى العربى ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن الجامعة العربية إذ تستذكر محاسنه، فإنها تقف مع شعب الإمارات فى هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.
هذا وقد وجه الأمين العام، بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على روح فقيد الامة العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تعلن تنكيس العلم 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.