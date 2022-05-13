الجامعة العربية تعلن تنكيس العلم 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة

جدة - نرمين السيد - وأعرب الأمين العام، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً فى هذا المصاب الكبير.

وقال إن فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحى العمل العربى المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الامارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

ويعتبر الأمين العام أن مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه فى الوعى الجمعى العربى ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن الجامعة العربية إذ تستذكر محاسنه، فإنها تقف مع شعب الإمارات فى هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.

هذا وقد وجه الأمين العام، بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على روح فقيد الامة العربية.