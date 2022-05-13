الشيخ منصور بن زايد ينعى الشيخ خليفة: نودع قائدا مؤمنا ورئيسا ملهما

جدة - نرمين السيد - وكتب الشيخ منصور بن زايد فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "بقلوب صادقة راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائدًا مؤمنًا، ورئيسًا ملهمًا، وأخًا ناصحًا ومعلمًا، قاد مسيرة الوطن بإخلاص ورسخ نهضة الدولة، وكان مدرسة فى الأخلاق وحب الخير والبذل والعطاء.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، نعت وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارا من اليوم.