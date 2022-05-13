ملك الأردن ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا

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جدة - نرمين السيد - وكتب ملك الأردن فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية".
وأضاف ملك الأردن "نعزى أهلنا فى دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".
ونعى ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والذى وافته المنية اليوم.
وكتب ولى عهد أبوظبى على صفحته الرسمية قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته فى كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخى وعضيدى ومعلمى، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك فى رضوانه وجنانه".
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