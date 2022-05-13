عاجل.. محمد بن راشد ينعى رئيس الإمارات: راعى مسيرتنا

جدة - نرمين السيد - وكتب محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على "تويتر": ننعى راعى مسيرتنا ورئيس دولتنا لشعب الإمارات والعالم، الشيخ خليفة أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال بيان شؤون الرئاسة الإماراتية: "نعت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعى مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا إليه راجعون".

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