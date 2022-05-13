رئيسا مجلس الوزراء والنواب العراقى يعزيان بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رئيس الوزراء العراقى، الدكتور مصطفى الكاظمى، فى تغريدة له: "بكثير من الحزن وبالغ الاسى تلقينا نبأ رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف: "نتقدم إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازى والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التى خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها".

وقال رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى: "نتقدم بخالص التعزية وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجازات سائلين المولى القدير أن يرحم الفقيد، وأن يمن على الاشقاء بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارا من اليوم.