أمين عام التعاون الخليجى ينعى رئيس الإمارات: فقدنا قائدا ورائدا

جدة - نرمين السيد - نعى الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، معربً عن خالص تعازيه للأسرة الحاكمة فى دولة الإمارات وللحكومة والشعب الإماراتى.





وحسبما نقل الموقع الرسمى لمجلس التعاون الخليجى، فقد استذكر الحجرف الدور الكبير للفقيد الراحل ومساهماته فى دعم وترسيخ مسيره مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قائلاً: "فقدنا برحيله قائدًا و رائدًا خليجيًا و عربيًا و دوليًا".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، نعت وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من اليوم.