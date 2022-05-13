العالم اليوم - لبنان يعلن الحداد على وفاة رئيس دولة الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 02:15 مساءً - أعلن لبنان، اليوم الجمعة، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة جاء فيها: "يُعلن الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 مايو 2022".

وأضافت: "تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

من جهته، قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر: "فقدت الأمة العربية اليوم رجلا من كبار رجالاتها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتابع: "لقد وقف الفقيد الكبير على رأس قيادة تابعت مسيرة التقدم والبناء والحداثة التي أطلقها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الذي سيبقى اسمه علامة فارقة في التاريخ العربي الحديث، نتقدم بأحر التعازي القلبية من الشيخ محمد بن زايد وإخوانه ومن الشعب الإماراتي الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة برحمته ويسكنه فسيح الجنان. إنا لله وانا اليه راجعون".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.