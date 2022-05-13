العالم اليوم - أردوغان: سنجري زيارة للإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة

انتم الان تتابعون خبر أردوغان: سنجري زيارة للإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 02:15 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري زيارة إلى دولة الإمارات، لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام". "ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو"، وفقا لـ"وام". وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أردوغان: سنجري زيارة للإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة .. في رعاية الله وحفظة