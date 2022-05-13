العالم اليوم - محمد بن راشد: ننعى راعي مسيرتنا الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 02:15 مساءً - نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر: "بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم". وأضاف: "اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين". وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام". وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

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