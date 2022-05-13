العالم اليوم - أنور قرقاش: الشيخ خليفة حقق التنمية والإنجاز والاستقرار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 02:15 مساءً - قدّم أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس الدولة، الجمعة، تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال قرقاش، في حديثه لـ"دوت الخليج": "أبدأ بالتعزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وكافة أسرة آل نهيان الكريمة وقيادة دولة الإمارات".

وأضاف: "الشيخ خليفة بن زايد استلم الوطن من شخص تاريخي، وهو والده رحمه الله، زايد بن سلطان آل نهيان، ووضع بصماته الخاصة وأكمل المسيرة بكل أمانة".

وتابع: "بصماته عديدة، من ضمنها الاستمرار في مجتمع الرفاه والإنجاز والتنمية والاستمرار في مسيرة الاستقرار. وخلال هذه الفترة، صعد نجم دولة الامارات سواء على مستوى التنمية المحلية أو الموقع الدولي"

وأشار قرقاش إلى ما عرف بـ"خطاب التمكين"، الذي ألقاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005، قائلا "من خلال هذا الخطاب تم تعزيز مؤسسات المشاركة، وشهدت الدولة منذ ذلك التاريخ 4 انتخابات كان لها دور في تعزيز دولة المؤسسات".

وأردف قائلا: "من خلال عملي على مدى سنوات، كانت لدي أكثر من فرصة للاحتكاك بالشيخ خليفة بن زايد. وجدت فيه شخصية في غاية الخلق، شخصية هادئة إلى درجة كبيرة، شخصية لا تسعى للإعلام وللظهور في الواجهة رغم موقعها الكبير، يعمل بكل هدوء يلمّ بالمواضيع، والتعامل معه كان راقيا، حيث يحرجك بتواضعه واهتمامه".

وختم المستشار السياسي لرئيس الدولة حديثه لـ"دوت الخليج" بالقول: "الله قدّر وجميعنا راضون بحكم الله، ومع ذلك يبقى هذا المصاب كبيرا ومظاهر الحزن بادية في كل بيت إماراتي".