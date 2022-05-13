نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة السبت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 13 مايو 2022 02:02 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ، ان الحكومة ستبدأ، بإصدار وتوزيع الفواتير الكهربائية بالتعرفة الجديدة على المواطنين اعتبارا من السبت المقبل .

وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس؛ للحديث بشأن مستجدات التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة المطبقة اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل الماضي، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الحكومة ستبدأ إصدار وتوزيع الفواتير الكهربائية بالتعرفة الجديدة على المواطنين اعتبارا من السبت المقبل، في كافة أنحاء المملكة من شركات توزيع الكهرباء الثلاث.