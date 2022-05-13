نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022 تشيلسي ضد ليفربول والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، سيكون ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن مسرحاً لإقامة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022 لكرة القدم في مباراة تجمع بين كل من ليفربول وتشيلسي مساء يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية حول العالم.

ويأمل جماهير تشيلسي وليفربول تحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، خاصة تشيلسي والذين فقدوا لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول خلال هذا الموسم.

واستطاع فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب أن يتمكن من تحقيق لقب بطولة كأس الرابطة المحترفة، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ريال مدريد الإسباني، كما أنه مستمر في مطارده فريق مانشستر سيتي على حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

على الجانب الآخر فإن فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل يرغب في حصد لقب بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لإنقاذ موسمه مع البلوز، فبالرغم من معاناة الفريق اللندني خلال مشواره هذا الموسم، وتغيير إدارة النادي إلا أن الفريق نجح في المنافسة قدر المستطاع على البطولات خلال هذا الموسم، حيث نجح الفريق اللندني من بلوغ نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة قبل أن يخسر من ليفربول بركلات الترجيح، ثم نجح في بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما أنه ضمن تأهله إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا 2023 الموسم القادم بعد احتلاله حتى الآن المركز الثالث في جدول الترتيب.

موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022 تشيلسي ضد ليفربول

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد حدد موعد إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليفربول مساء يوم السبت الرابع عشر من شهر مايو الحالي، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS بنقل أحداث مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022 من خلال شاشة قناة Bein SPORTS 1HD Premium.