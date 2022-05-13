روسيا تعلن إجلاء 127 شخصا من بينهم أجانب من خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "أمّن العسكريون الروس أمس عملية إجلاء 127 شخصا من مواطنى روسيا وسوريا وأذربيجان ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا إلى أراضى روسيا الاتحادية".

وأوضحت الوزارة أن العسكريين الروس أمّنوا إجلاء كل من أبدى رغبته فى مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة، وجرى ذلك بالحافلات أو وسائل النقل الخاصة، وتمت مرافقتهم حتى دخولهم الأراضى الروسية.

وأكدت الوزارة أن إجلاء الأجانب يتم وفقا لنداءات سفارات بلدانهم للمساعدة فى ضمان الإجلاء الآمن لمواطنيها من أراضى أوكرانيا، وبناء على الطلبات المقدمة إلى مكتب القيادة العسكرية الروسية فى خيرسون.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قام العسكريون الروس بإجلاء حوالى 700 مواطن من دول أجنبية من منطقة خيرسون إلى أراضى شبه جزيرة القرم المجاورة.