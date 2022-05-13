العالم اليوم - "لقطة الغضب" تكشف عزم سون على هزيمة صلاح

انتم الان تتابعون خبر "لقطة الغضب" تكشف عزم سون على هزيمة صلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 09:21 صباحاً - أظهر الهداف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون انزعاجا كبيرا، عند استبداله خلال لقاء فريقه توتنهام هوتسبر أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، في لقطة تصدرت العناوين مساء الخميس.

وفي الدقيقة 72، قرر المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، إخراج هداف الفريق، بعد ضمان الفوز بنتيجة 3-0.

لكن قرار كونتي أزعج سون كثيرا، وبدا غاضبا خلال خروجه من الملعب وعلى دكة البدلاء، حتى أنه خاطب كونتي مستغربا، وهو على أرضية الملعب قبل الخروج، أمام أنظار الملايين حول العالم.

غضب سون كان بسبب رغبته إكمال المباراة، وتسجيل المزيد من الأهداف، لأنه ينافس بقوة على لقب هداف الدوري مع مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

وسجل سون هدفا أمام أرسنال، وأصبح على بعد هدف واحد من معادلة حصيلة محمد صلاح، ولكن الكوري الجنوبي كان يطمح برفع غلته من الأهداف أمام أرسنال المنهك بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع روب هولدينغ.

وبعد نهاية اللقاء، ذهب كونتي واعتذر من سون، وقام باحتضانه، وبدا أن الأمور عادت لمجاريها.

وقال كونتي إنه مضطر لإراحة لاعبيه من أجل المباريات المتبقية، من أجل حصد المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال أوروبا، وقال إن سون "وعده بتسجيل المزيد من الأهداف".

ويواجه توتنهام مباراتين سهلتين مقبلتين بالدوري الإنجليزي، أمام بيرنلي ونوريتش سيتي، مما يعني أن تجاوز سون لصلاح أمر وارد جدا، خاصة وأن مدرب ليفربول يورغن كلوب يعتمد نظام مداورة اللاعبين، وقد يريح صلاح في واحدة من المواجهتين المقبلتين أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون.