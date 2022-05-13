تحطم مروحية وسط الهند ومصرع طيارين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أمس الخميس، بعد أن اشتعلت النيران فى المروحية عندما حاول الطياران الهبوط.

ووفقا لما ذكرته قناة "NDTV" لم يكن هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.

وقالت مصادر أمنية إن الطائرة كانت تنفذ رحلة تدريب عادية، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وحيثيات الحادث.