شروط بنك التنمية الاجتماعية ترميم 1443 كاملة بالتفصيل؛ حيث يوجد بعض الشروط الهامة التي تم وضعها بك التسليف السعودي لكل مواطن يريد الحصول على قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية أو كما يعرف باسم بنك التسليف والادخار سابقًا ؛ حتى يتمكن الاستفادة منه في ترميم المنزل خاصته وإعادة بنائه.

لا سيما أن التمويل المقدم من بنك التنمية دائمًا يعد من أهم التمويلات الاستثمارية بالمملكة والتي تعمل على خدمة المواطنين السعوديين والوقوف بجانبهم في تحسين مستواهم السكني وذلك لبعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليه في صورة مبالغ مالية وقروض بدون فائدة وأطول مدّة سداد تصل إلى 60 شهر أي خمس سنوات ؛ قرض بنك التسليف الأسري، وقرض الزواج، وأيضًا من أهمها قرض الترميم الذي يساعد المواطن على إعادة بناء المنزل الذي يقطن فيه ، ومن ثم يحميه ؛ من التصدع أو الانهيار.

شروط بنك التنمية الاجتماعية ترميم

يوجد بعض الشروط تم وضعها من قبَل بنك التنمية الادخار السعودي ، وكل من يريد الحصول على هذا التمويل عليه الالتزام باستيفاء هذه الشروط كاملة ؛ حتى تتم عملية الحصول عليه بنجاح ، ومن هذه الشروط اللازمة للتقديم ما يلي:

من الضروري أن يتم تقديم طلب الحصول على قرض ترميم من خلال الولوج على الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بـِ بنك التنمية الاجتماعية تمويل الترميم.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب عن إثني عشر 12 ألف ونصف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

لا تتعدى قيمة مبلغ التمويل عن الستون 60 ألف ريال سعودي.

ألا يكون مديون بأي أقساط مستحقه عليه لأي بنوك أو قروض أخري.

لا تزيد مساحة المنزل الذي يريد الحصول عليه عن ألف 1000 متر مربع.

إحضار صك ملكية المنزل لصاحب طلب التمويل.

لا يتعدى عمر المبنى الذي يريد ترميمه عن الخمس 5 سنوات.

ألا يتعدى عمر صاحب الطلب عن سبعون 70 عاما.

لا يتعدى عمر الكفيل عن خمسة وخمسون 55 عاماً.

يكون رَقْم السجل الائتماني صحيح و مفعل.

المستندات المطلوبة قرص الترميم

تأتي أهم المستندات المطلوبة عند التقديم على قرض الترميم على النحو التالي: