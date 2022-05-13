روسيا تنتقد محاولة إقصائها عن حل أزمات الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - انتقدت وزارة الخارجية الروسية، محاولة إقصاء موسكو عن حل أزمات الشرق الأوسط، واصفة هذا الأمر بـ"سفاهة سياسية"، وذلك تعليقا على عدم دعوة موسكو إلى اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين فى بروكسل.





وأكدت الخارجية الروسية، أن أى محاولات لفصل روسيا عن عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو السورية أو أى أزمة أخرى فى الشرق الأوسط هى سفاهة سياسية. وشددت على أن موسكو تعتزم الاستمرار فى تقديم مساهمتها النشطة فى حل النزاعات الحادة فى هذا الجزء من العالم، وتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع جميع دول المنطقة، والتى تشكل العنصر الأكثر أهمية فى عالم متعدد الأقطاب. وأوضحت "الخارجية الروسية" أن موسكو قد شاركت فى عمل لجنة التنسيق المؤقتة منذ تأسيسها فى العام 1993، وقدمت "مساهمة كبيرة ومعترف بها بشكل عام" لإيجاد أساس متينة لتنفيذ صيغة الدولتين فلسطين وإسرائيل. يأتى هذا فى وقت كان قد تم عقد اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين فى بروكسل تحت الرئاسة المشتركة للنرويج والاتحاد الأوروبى دون دعوة روسيا.

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