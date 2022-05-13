نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في الديربي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار محبي ومشجعي الساحرة المستديرة في الوطن العربي إلى مدينة جدة السعودية يوم الأحد القادم لمتابعة الديربي السعودي الذي له أهمية خاصة لأنه يعتبر اللقاء الفاصل في المنافسة من خلال مباراة الاتحاد والهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

كيفية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

يوجد من بين جمهور مبارايات كرة القدم السعودي خمسة وستون ألف من المتابعين المحظوظين الذين سيتابعون المباراة في إستاد الجوهرة المشعة، وفي واليوم سنتعرف على طريقة الحصول على تذاكر مباراة الإتحاد والهلال وأسعار الأنواع المختلفة منها، ومبدئيا التذاكر غير متاحة على موقع مكاني المخصص لبيع تذاكر دوري محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، ولكن تم طرحها على موقع تذاكر المباريات الخاص بنادي الإتحاد.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

يوجد ثلاث فئات لأسعار تذاكر مباراة الديربي السعودي بين الإتحاد والهلال في الجولة السابعة والعشرون من دوري الامير محمد بن سلمان، وهي كالآتي:

الفئة الموحدة وسعرها ٤٠ ريال سعودي. الفئة الفضية وسعرها ٢٠٠ ريال سعودي. الفئة الذهبية وسعرها ٤٠٠ ريال سعودي.

وجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة تم حجز حوالي خمسون ألف تذكرة للمباراة، وآخر موعد لحجز تذاكر المباراة هو يوم الأحد القادم الساعة الواحدة ظهراً، أو حتى نفاذ التذاكر، ومن المتوقع نظراً للإقبال الشديد بسبب أهمية المباراة أن تنفذ التذاكر المتاحة قبل إنقضاء المدة المحددة للحجز، فبادر بحجز مقعدك في أقرب وقت ممكن إن كنت حريصاً على اللحاق بهذه الأجواء الحماسية المميزة.

طريقة حجز تذاكر المباراة

وأما عن طريقة الحجز فهى من خلال الدخول على رابط موقع نادي الاتحاد، ثم الضغط على شراء التذاكر، وسيطلب من المشجع تسجيل الدخول، وفي حالة إذا كان المشجع لديه حساب بالفعل، فسيقوم بتسجيل الدخول بشكل مباشر، أيضًا من ممكن تسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص بموقع مكاني إن وجد، ثم متابعة الشراء.

وفي حالة إذا لم يملك المشجع حساب على الموقع فسيقوم بالضغط على كلمة مستخدم جديد ويتبع الخطوات للتسجيل أولاً، ثم العودة لعملية الشراء، وتحديد الفئة المطلوبة، وعدد التذاكر، ثم تحديد المقاعد، ثم متابعة الدفع إما عن طريق الدفع الإليكتروني، أو عن طريق البريد، ثم طباعة التذكرة، وبذلك تكون جاهز لخوض أجواء المباراة الحماسية.