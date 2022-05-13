كم باقي على انتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة؟ موعد نهاية الترم الثالث في السعودية 1443/2022

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كم باقي على انتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة تزايد البحث مؤخرًا على محركات البحث عن موعد نهاية الترم الثالث في السعودية 1443/2022، وذلك بالتزامن مع دخول الطلاب في المملكة السعودية فترة آخر العام الدراسي الحالي، واقتراب مواعيد الامتحانات في بعض المراحل التعليمية، بينما شروعها بالفعل في مراحل أخرى؛ لذا سوف نتعرف في هذا المقال على موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة، وذلك بالنسبة للعام الدراسي الجاري. متى بدأ الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1443/2022؟ انتظم طلاب المملكة السعودية في الحضور بصفوفهم التعليمية في الفصل الدراسي الثالث بدءًا من 17 شعبان الموافق 20 مارس 2022.

كما حددت وزارة التعليم السعودي مدة هذا الفصل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية بحوالي 102 يوم، أي 3 شهور و10 أيام.

حيث يتخلل هذا الفصل عدة إجازات رسمية، أهمها عطلة عيد الفطر، والعطلات المطولة لنهايات الأسابيع. موعد نهاية الترم الثالث في المملكة السعودية وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم السعودية، فسوف يكون موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة الخميس 1 ذو الحجة الموافق 30 يوليو 2022.

حيث يتضح ذلك في جدول التقويم الدراسي الذي تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

علمًا بأن جدول التقويم الدراسي لهذا الفصل قد تضمن موعد إجازة آخر العام الدراسي، والذي سيكون في 30 يوليو 2022.

كما تجدر الإشارة إلى أن الطلاب بالمملكة السعودية.

كانوا قد انتظموا في مدارسهم هذا العام الدراسي منذ يوم 29 أكتوبر 2021.

علمًا بأنهم قد حصلوا خلال العام الدراسي على العديد من الإجازات الرسمية، والتي آخرها كانت عطلة عيد الفطر 1443.

وقد انتهت هذه العطلة يوم السبت 7 مايو الجاري، واستأنف الطلاب دراستهم اعتبارًا من الأحد 8 مايو 2022. كم يتبقى على انتهاء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة؟ يتبقى على انتهاء الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري بالمملكة العربية السعودية، تقريبًا 54 يوم تنتهي ببدء عطلة آخر العام الدراسي.

علمًا بأن هذه المدة اعتبارًا من الجمعة 6 مايو الجاري، وهو ما يوافق هجريًا غرة ذي الحجة 1443.

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