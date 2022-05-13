العالم اليوم - قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. ليفربول يتلقى "صدمة قوية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 06:21 صباحاً - أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن لاعب الوسط الدفاعي فابينيو سيغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشلسي على ملعب ويمبلي، السبت، بسبب إصابة عضلية لكن اللاعب البرازيلي سيعود للفريق لاستكمال المباريات المتبقية هذا الموسم.

وخرج فابينيو مصابا في الشوط الأول في انتصار ليفربول 2-1 على مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء. ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل مباراتين من النهاية. كما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس في 28 مايو. وقال كلوب لموقع ليفربول الخميس: "هناك فرصة جيدة لعودته بعد مباراة السبت". ويطارد ليفربول، الفائز بكأس الرابطة في فبراير الماضي، 4 ألقاب هذا الموسم.

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