نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب حرس الحدود الجديد 1444 بالبدلات حسب الدرجة جندي عريف ورقيب المديرية العامة لحرس الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب حرس الحدود التي أعلنتها المديرية العامة لحرس الحدود حسب الدرجة، بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن وظائف حرس الحدود 1443، وفتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية حرس الحدود رجال من خلال المديرية العامة، على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي)، على أن يتم التعيين في مختلف مناطق المملكة، ويهم المتقدمين التعرف على رابط التقديم للوظائف وسلم رواتب حرس الحدود الجديد 1444، والذي نوضحه في المقال الحالي.

التقديم على وظائف حرس الحدود

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، أنه من المقرر أن يبدأ تلقي طلبات التقدم للوظائف العكسرية الجديدة، خلال الفترة من السبت 13 شوال وحتى الخميس 18 من نفس الشهر.

مع العلم أن مدة دورة حرس الحدود هي 9 أشهر، تكون موزعة بين 6 شهور تدريب عسكري و3 شهور تدريب في التخصص.

رواتب حرس الحدود 1444

تحديد سلم رواتب حرس الحدود يتم بناء على المناطق التي يتم فيها التعيين، حيث يختلف المرتب بإختلاف البدلات التي يتم اعطائها وفقاً لطبيعة تضاريس المكان الذي يتم التعيين فيه، فيتم إعطاء 25% كبدل تضاريس للمجندين من حرس الحدود في منطقتي نجران وجيزان، ويتم إعطاء بدل إرهاب يصل إلى 35%، إلى جانب علاوتي بدل منطقة نائية وبدل تخصص، ويتم إعطاء المجندين بالوظائف البحرية بدلات بحري وخطر وتمركز واستمرار وإقامة، إلى جانب الراتب الأصلي للمجند في حرس الحدود والذي يتراوح بين 8600 إلى 11000 ريال.

مهام حرس الحدود

تتنوع المهام التي يقوم بها حرس الحدود بالمملكة، فإلى جانب الهدف الأول وهو حماية حدود المملكة من أي اعتداء خارجي، يقوم حرس الحدود بالمهمات التالية:-

حراسة حدود المملكة بحراً وجواً وأرضاً، ومكافحة التهريب والتسلسل سواء بالداخل أو إلى الخارج.

إرسال الإنذار المبكر في حالة تعرض الخطوط الحدودية لأي تحركات غير معتادة.

متابعة عمليات البحث والإرشاد والإنقاذ والمساعدة لمستخدمي البحار.

راتب جندي حرس الحدود مع البدلات

يتراوح راتب الجندي في حرس الحدود بين 8600 إلى 9000 ريال، ويختلف بإختلاف منطقة العمل سواء في المراكز الحدودية أو المواقع الإدارية، ويتم إعطاء بدلات متنوعة كالتالي:-

35% بدل المناطق النائية.

25% بدل الإرهاب.

25% بدل تضاريس.

إلى جانب بدلات (مواصلات – مخاطر – ميداني – كفاف مزدوج )

300 ريال لإستبدال شهادة الثانوية العامة.

400 ريال لفئات الكمبيوتر والفترة والسائق.

راتب الضابط في حرس الحدود مع البدلات

يتراوح راتب عريف حرس الحدود بين 9250 ريال إل 9500 ريال.

راتب وكيل رقيب ورقيب حرس الحدود يزيد عن 11000 ريال.

شروط التقديم لوظائف حرس الحدود

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج البلاد.

السيرة الحسنة والسلوك والسمعة الجيدين، وعدم سبق الحكم بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

عدم سبق التعيين في وظيفة عسكرية من قبل وانتهاء خدمته لأي سبب.

عدم الزواج بغير سعودية.

اجتياز الإختبارات الخاصة بالقبول.

تناسق القوام وتناسب الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية.

توافر المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

سلم رواتب العسكريين