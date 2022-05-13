نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حرس الحدود 1443 إتاحة التقديم عبر منصة أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عن اهم شروط التقديم في وظائف حرس الحدود 1443 خلال وزارة الداخلية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في وظائف الحرس الحدودي السعودي، من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وفيما يلي نستعرض معكم أهم وأبرز المعلومات التي تفيد في التقديم على وظائف حرس الحدود، شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود.

وظائف حرس الحدود 1443

وفي سياق متصل، قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل بالوظائف في المملكة العربية السعودية التابعة إلي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بأن هناك تقديم جديد في وظائف حرس الحدود، على الرتب العسكرية التالية “رقيب – جندي- وكيل رقيب – عريف”، من اجل التعيين بها لأفراد مؤهلين بالكامل في مختلف مناطق المملكة السعودية، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13/ 10 / 1443هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 1443هـ، ويستمر التقديم لعده أيام لاستقبال عدد كبير من الطلبات من المواطنين.

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود 1443

وبخصوص الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدم للحصول على وظيفة في حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، فقد أشارت الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل بالوظائف، علي الشروط الآتية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة. المتقدم غير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

رابط التقديم على وظائف حرس الحدود 1443

وهكذا يكون باب التسجيل سوف يكون مفتوح فوراً من أجل استقبال طلبات الراغبين في شغل وظائف حرس الحدود إلكترونيا عبر رابط منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية بكافه المعلومات والتفاصيل حول التقدم في حرس الحدود .