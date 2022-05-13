البنك العربي الوطني متاح قرض شخصي او قرض سيارة تفاصيل القروض والأوراق المطلوبة للتقديم

يتيح البنك العربي الوطني العديد من القروض منها قرض شخصي وقرض سيارة وبمزايا تمويلية مميزة ، ونوضح اهم الشروط والمزايا وكيفية التقديم بداخل المقال، حيث تعتبر قروض البنك العربي الوطني من أبرز برامج التمويل المتوفرة في المملكة العربية السعودية والعديد من دول العالم التي يتوفر بها فروع للبنك الذي يعد من أهم المؤسسات البنكية والتمويلية في العالم العربي نظرا لما يقدمه من خدمات بنكية متعددة إلى العملاء من مختلف الدول العربية، وكذلك يقدم البنك عددا هاما من برامج التمويل وحلوله مثل القرض الشخصي أو قرض السيارة وجميعها تتميز بالمنافسة الكبيرة مع جميع البنوك الأخرى وتلبي كافة الاحتياجات المختلفة للعملاء.

أهم مزايا قروض البنك العربي الوطني:

يتميز قروض البنك العربي الوطني بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد التقديم واتباع خطوات التقديم التي نعرضها عبر هذا المكال، لكي يتمكن الفرد من الحصول على التمويل ونعرض هذه المميزات وهي:

يتميز القرض بإمكانية التقديم للحصول عليه بكل سهولة من خلال اتباع إجراءات التقديم وفقاً للخطوات الموضحة.

إمكانية الحصول على مبلغ القرض بنسبة كبيرة مقارنة بمبالغ البنوك الأخرى.

له هامش ربح

يوفر البنك أقساط مرنة وفترات سداد كبيرة تصل إلى 60 شهرا.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على القروض:

من الضروري تقديم كافة المستندات المطلوبة ومن أهمها مفردات مرتب للمتقدم يكون موضح به جهة العمل الخاص به.

تقديم خطاب معتمد يشير إلى تحويل الراتب الخاص بالعميل لدى البنك.

تقديم صورة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية

كيفية التقديم على برامج التمويل لدى البنك العربي:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية الحصول على قرض البنك العربي، فمن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا عبر هذا المقال كيفية التقديم على برامج التمويل وذلك من خلال وسائل التواصل التي قام البنك بتوفيرها وهي: