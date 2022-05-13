نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي وشروط تقديم طلب الإعفاء وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي في المقال التالي
تزداد عمليات البحث في محركات البحث جوجل حول العفو الملكي، ونظراً لرغبة المتقدم في تقديم طلب بالحصول على العفو الملكي يجب اتباع عدة خطوات سوف نذكرها بالمقال كما سوف نذكر خطوات وطريقة الاستعلام على اسماء المشمولين بالعفو الملكي وشروطه بالتفصيل بداخل المقال، حيث بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو الملكي عن السجناء والسجينات المحكوم عليهم وذلك تنفيذاً لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حسب البنود التي تم الموافقة عليها للعفو الملكي حيث إنه يستثني من قرار العفو الملكي أصحاب الجرائم التي لها علاقة بأمن الدولة وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم العسكرية الكبري وجرائم الخيانة العظمي، ومن الجدير بالذكر أنه من كانت عقوبته عشر سنوات أو أقل يعفي بعد إمضاء نصف مدته بشرط أن تكون القضايا غير متعلقة بأمن الدولة والعفو الملكي له جانب شرعي وجانب نظامي حيث إنه يهدف إلى إصلاح الفرد.
الشروط الواجب توافرها للعفو الملكي للسجناء:
- من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم طالب العفو لم يقم بأي مخالفة من المخالفات خلال فترة السجن
- كما يشترط أن يكون ملتزم بكافة القرارات الأمنية.
- بالإضافة إلى أن يكون لديه صدق العودة إلى الطريق الصحيح.
- كما يشترط أن يكون قد أمضي نصف مدة عقوبته الأساسية داخل السجن.
بعض الفئات المشمولة بالعفو الملكي:
- كبار السن والمعاقين والقصر.
- من المحكوم عليهم في حالة الاستخدام أو الحيازة أو النية في الاستخدام.
- مرتكبي مخالفات المرور.
- المغتربين بعد الاستحواذ النهائي.
- من الفئات الذي تسببوا في مخالفة أحكام السوق.
- ان يكون من قضايا الفساد من باقي العقوبة.
- جرائم معصية الوالدين.
كيفية الاستعلام عن أسماء مشمولين العفو الملكي:
كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي:
- ادخل على رابط منصة أبشر الإلكترونية .
- ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار ايقونة تسجيل الدخول.
- ضرورة إدخال البيانات المطلوبة صحيحة وتتمثل في (اسم المستخدم وكلمة المرور).
- الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.
- ثم تقوم بملء وكتابة استمارة طلب العفو ثم تحويل طلب العفو إلى إدارة السجن العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العفو الملكي وشروط تقديم طلب الإعفاء وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.