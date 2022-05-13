العفو الملكي وشروط تقديم طلب الإعفاء وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي

تزداد عمليات البحث في محركات البحث جوجل حول العفو الملكي، ونظراً لرغبة المتقدم في تقديم طلب بالحصول على العفو الملكي يجب اتباع عدة خطوات سوف نذكرها بالمقال كما سوف نذكر خطوات وطريقة الاستعلام على اسماء المشمولين بالعفو الملكي وشروطه بالتفصيل بداخل المقال، حيث بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو الملكي عن السجناء والسجينات المحكوم عليهم وذلك تنفيذاً لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حسب البنود التي تم الموافقة عليها للعفو الملكي حيث إنه يستثني من قرار العفو الملكي أصحاب الجرائم التي لها علاقة بأمن الدولة وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم العسكرية الكبري وجرائم الخيانة العظمي، ومن الجدير بالذكر أنه من كانت عقوبته عشر سنوات أو أقل يعفي بعد إمضاء نصف مدته بشرط أن تكون القضايا غير متعلقة بأمن الدولة والعفو الملكي له جانب شرعي وجانب نظامي حيث إنه يهدف إلى إصلاح الفرد.

الشروط الواجب توافرها للعفو الملكي للسجناء:

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم طالب العفو لم يقم بأي مخالفة من المخالفات خلال فترة السجن

كما يشترط أن يكون ملتزم بكافة القرارات الأمنية.

بالإضافة إلى أن يكون لديه صدق العودة إلى الطريق الصحيح.

كما يشترط أن يكون قد أمضي نصف مدة عقوبته الأساسية داخل السجن.

بعض الفئات المشمولة بالعفو الملكي:

كبار السن والمعاقين والقصر.

من المحكوم عليهم في حالة الاستخدام أو الحيازة أو النية في الاستخدام.

مرتكبي مخالفات المرور.

المغتربين بعد الاستحواذ النهائي.

من الفئات الذي تسببوا في مخالفة أحكام السوق.

ان يكون من قضايا الفساد من باقي العقوبة.

جرائم معصية الوالدين.

كيفية الاستعلام عن أسماء مشمولين العفو الملكي:

كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي: