نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط العفو الملكي الجديد 1443 وطريقة التقديم في العفو والقضايا المستثناة منه في المقال التالي
شروط العفو الملكي الجديد 1443 وطريقة التقديم في العفو، من أكثر الموضوعات التي دار عليها البحث كثيرًا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي محركات البحث وهذا منذ أن أعلنت الإدارة العامة للسجون بتطبيق نطام العفو الملكي الذي يصدر من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز كل عام في هذا التوقيت، الغرض من العفو الملكي هو إعطاء فرص جديدة للسجناء المحكومين عليهم للإصلاح وبدء حياة جديدة مع أسرهم، لكي يتم الموافقة على العفو الملكي لابد من توافر مجموعة من الشروط التي حددها العفو الملكي وهناك بعض القضايا المستثناة من ذلك وسنقدم لكم هذا بالتفصيل مع طريقة التقديم في العفو الملكي.
شروط العفو الملكي الجديد 1443
بعد إصدار قرار العفو الملكي على السجناء التي ينطبق هذا عليهم الشروط التي حددتها الدولة وهي:
- يشترط أن يكون السجين حسن السيرة والسمعة.
- التعهد بعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى.
- موافقة السجين على مراقبة الشرطة له بعد خروجة من السجن لفترة وهذا بغرض التأكد من التزامه بالقوانين.
- يتم تطبيق العفو الملكي في حالة إسقاط المجني عليه أو اهله.
- التزام السجين بكافة القوانين الحكومية و عدم ارتكاب الجرائم والمخالفات الشرعية.
- يطبق قرار العفو على من قضى نصف مدة العقوبة دون حدوث مشاكل أو مخالفات.
- السجناء الذين يعانون من إعاقة شديدة، ومن يتجاوز عمرهم 60 عام.
طريقة التقديم في العفو الملكي الجديد 1443
يمكنك عبر بوابة أبشر الإلكتروني تقديم طلب العفو الملكي الجديد 1443، وخطوات تقديم طلب العفو الملكي هي:
- في البداية قم بالدخول الي الرابط الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية.
- قم بالنقر على أبشر الأفراد.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالنقر على أيقونة العفو الملكي.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة لتقديم طلب العفو الملكي.
- بعد ذلك قم بتقديم الطلب ورفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- ثم النقر على تقديم الطلب.
القضايا المستثناة من العفو الملكي 1443
- المحكوم عليهم بقضايا تخص الذات الإلهية والأنبياء والصحابة.
- القضايا التي تهدد الأمن العام الوطني.
- المحكوم عليهم بقضايا القتل العمد.
- القضايا التي تخص بتعذيب الأطفال و الاختطاف.
- المحكوم عليهم بقضايا السحر والشعوذة.
قضايا غسيل الأموال.
- يتم استثناء كافة قضايا جرائم الفساد المالي و الإداري والرشوة والتزوير لمستندات حكومية.
- جرائم النصب والاحتيال.
- قضايا المخالفات المرورية المرتكبة نتيجة تعاطي المخدرات او السُكِر.
- المحكوم عليهم في قضايا المتفجرات و المفرقعات.
- قضايا السطو و السلب وقطع الطريق والنهب وتخويف الناس، وقضايا سرقة المنازل والسيارات.
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