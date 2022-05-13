العالم اليوم - برلين تدعو لحماية الدول الفقيرة من آثار "الحرب في أوكرانيا"

انتم الان تتابعون خبر برلين تدعو لحماية الدول الفقيرة من آثار "الحرب في أوكرانيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في فانغلز، الخميس، خلال افتتاح اجتماع مع نظرائها في مجموعة السبع، في شمال ألمانيا، أنه يجب حماية الدول الأكثر حرمانا من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت فانغلز، في بداية الاجتماع الذي يستمر حتى السبت: "بصفتنا الدول الصناعية الرئيسة، فإننا نتحمل مسؤولية خاصة".

وسيناقش الوزراء خصوصا سبل "فك الحصار عن الحبوب" الذي تقف وراءه روسيا.

وقالت الوزيرة التي ترأس بلادها مجموعة السبع هذا العام، إن "25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا، ولا سيما في ميناء أوديسا الأوكراني" وهي مواد غذائية "لملايين الأشخاص في العالم".

وأضافت أن "الدول الإفريقية والشرق أوسطية بحاجة ماسة إليها، وهذه الأزمة الغذائية" تزيد من حدتها أيضا "تأثيرات المناخ على المستوى العالمي".

وتابعت: "بالطبع سنبحث في مواصلة دعمنا لأوكرانيا، ولكن أيضا في سبل مساعدة الفئات الأشد فقرا في هذا الوضع".