طريقة عمل الأرز المعمر الحلو، في هذه المقالة سوف نتحدث عن أشهى وأجمل وأفضل الحلويات التي بعشقها ويفضلها العديد من الكبار والعديد من الصغار، وقد تكون هذه الطريقة من أبسط وأسهل الطرق التي لا تأخذ الكثير من الوقت ولا أي جهد، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لك عزيزي أبسط طريقة لعمل الأرز المعمر الحلو مثل طريقة المحلات.

أجمل طريقة ل عمل الأرز المعمر الحلو مثل المحلات

المكونات:

اثنان كوب من الأرز الأبيض. اثنان كوب من الحليب السائل. كوب واحد من الماء الدافئ . كوب واحد من السكر. معلقتين من السمنة أو الزبدة الذائبة. ثلاثة معالق من القشطة الطبيعية . معلقة واحدة من الفانيليا الجاهزة . نصف معلقة من القرفة البودر .

طريقة التحضير الأزر



يتم ت شغيل الفرن حتى يتم تسخين الفرن .

يتم غسيل الأرز وتنظيفه من النشا التي توجد به ويتم إضافة الأرز في ماء لفترة.

يتم تحضير إناء علي النار ويتم وضع اثنان كوب من الحليب السائل.

يتم وضع كوب واحد من الماء الدافئ .

يتم تبادل المكونات مع بعضها جيداً حتى يتم تجانسهم.

نضع الإناء علي النار حتي يغلي تماماً .

يتم وضع معلقة واحدة من الفانيليا الجاهزة.

يتم وضع كوب واحد من السكر.

يتم إضافة نصف معلقة من القرفة.

يتم التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات.

يتم تصفية الأرز من الماء الذي كان به.

يتم وضع طاجن الفرن ويتم وضع الأرز في الطاجن.

يتم وضع اثنان معلقة من السمنة أو الزبدة الذائبة.

يتم التقليب بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم وضع قوام الحليب علي الأرز في الطاجن بشكل تدريجي .

يتم تقليب خليط الحليب مع الأرز جيداً.

يتم نشر القشطة فوق الطاجن على الخليط.

يتم إضافة الطاجن في الفرن لمدة نصف ساعة .

يتم بتشغيل الشواية علي الطاجن لمدة ثلث ساعة.

نترك الطاجن في الفرن أسفل الشواية حتي يصبح لون الأرز باللبن ذهبي.

وبعد نهاية الطريقة قد أصبح الأرز باللبن الحلو جاهزاً للتحضير بأجمل وأشهى طعم.

في نهاية مقالنا هذا سوف تحدثنا عن طريقة عمل الأرز المعمر الحلو، وتحدثنا عن أجمل طريقة لعمل الأرز المعمر الحلو مثل المحلات، ومن خلال هذا المقال وضحنا وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة التحضير.