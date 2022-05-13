الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية، فى الفترة من 24 فبراير إلى 11 مايو، غادر 6 ملايين و29 ألف شخص أراضى أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى هنغاريا.

وأوضحت المفوضية أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.