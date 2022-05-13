جدة - نرمين السيد - وأكد خفر السواحل عبر حسابه على "تويتر" العثور على 11 جثة ونجاة 31 شخصا من الحادث. وحسب معلوماته، فإن السفينة انقلبت وغرقت على بعد 12 ميلا إلى الشمال من سواحل بورتوريكو. ورجح خفر السواحل أن السفينة كانت تقل مهاجرين غير الشرعيين. يذكر أن بورتوريكو هى جزيرة فى البحر الكاريبى تتبع للولايات المتحدة، لكنها لا تتمتع بصفة الولاية. وهى قريبة من بعض الدول الفقيرة فى المنطقة التى تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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