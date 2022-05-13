البيت الأبيض: بايدن يعتزم زيارة منطقة على بعد خطوات من كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، إن الرئيس الأميركى جو بايدن يفكر فى زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، عندما يقوم برحلة إل ىآسيا هذا الشهر.





ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية واليابان فى الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري، ويجرى محادثات مع زعماء البلدين. وقالت ساكى إن البيت الأبيض لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جدول زيارة آسيا، لكن القيام برحلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين التى تفصل الكوريتين هى خطوة يتخذها العديد من الذين يزورون المنطقة.

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