أوكرانيا: نستعد للتوقيع على وثيقة لإخلاء سبيل المحاصرين فى مصنع أزوفستال

جدة - نرمين السيد - ونقل حساب الخدمة الصحفية لوزيرة إعادة دمج المناطق غير الخاضعة للسيطرة على تيليغرام عن فيريشوك قولها: "لقد بدأنا جولة جديدة من المفاوضات حول خريطة طريق للعملية الخاصة (حول الإخلاء من آزوفستال). هناك الصليب الأحمر، إنهم يلتقون مع الروس اليوم. أجرينا مفاوضات معهم [لجنة الصليب الأحمر]، وكذلك مع الأمم المتحدة، وأعطيناهم تفويضا بتوقيع وثيقة: كيف سيتم الإخلاء بالضبط من أزوفستال، نحن نستعد للتوقيع".
كما ذكرت أن تركيا ستعمل كوسيط فى جولة المفاوضات الحالية. وقالت إن عملية الإخلاء ستتم على عدة مراحل، أولها إخلاء المصابين بجروح خطيرة.
وأعلنت فيريشوك فى 7 مايو، أنه تم إجلاء جميع المدنيين من أراضى المصنع.
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