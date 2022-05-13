كيفية الإفصاح عن الدخل المسجل لمستفيدي حساب المواطن

حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة يوضح على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر على جميع التساؤلات والاستفسارات الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك سوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال موقع ثقفني عن آلية إرفاق عقد إيجار داخل المنصة، وقد تجد الإشارة إلى أن حساب المواطن أعلن عن صدور نتائج الأهلية لهذه الدورة، وهذا لكي يتم تحقيق الأهلية لكي يتم الحصول الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية.

آلية إرفاق عقد إيجار الجديد:

زادت محركات جوجل في البحث عن عقد الإيجار الذي ينتهي، ومتى يتم إرفاق عقد إيجار جديد، وبناءا على ذلك أن المرفقات لم تظهر للمستفيد في خانة سلة الحذف، ولذلك يريد المستفيدين هل يتم انتظر حتى تظهر السلة، و اقوم بحذف القديم واضافة الجديد مباشرة، وأضاف إلى ذلك أن يجب على المستفيد أن يجيب على برنامج حساب المواطن للمستفيدين أن في حالة شارف المستند المرفق على الانتهاء، في هذه الحالة يلزم على المستفيد اتباع الخطوات اللازمة التالية :

يجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الالكترونية “إدارة المرفقات”. يجب بعد ذلك إرفاق عقد إيجار موحد مسجل باسم المتقدم بالطلب. أما في حالة انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاق.

حساب المواطن للمستفيدين يوضح في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر الخطوات اللازمة لكي يتم تعديل الإفصاح عن الدخل الخاص بالمستفيد وهذا في حالة حدوث أي تغيير، وهذا بمدي أقصاها 15 يوم فقط، وهذا بناءا على الضوابط التي أعلن عنها حساب المواطن.

خطوات تعديل الإفصاح عن الدخل: