نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والاعلاوات السنوية|| تقديم حرس الحدود وكم راتب جندي حرس الحدود السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والاعلاوات السنوية، نوضح سلم الرواتب بعد أعلان المديرية العامة لحرس الحدود أمس عن شغل وظائف شاغرة، بالمديرة ومناطق أخري بالمملكة العربية السعودية، برتب مختلفة “جندي/عريف/ رقيب/ وكيل رقيب” ونوهت المديرية العامة لحرس الحدود أن التسجيل متاح منذ مطلع يوم السبت 14/5/2022 وينتهي التسجيل مع نهاية يوم الخميس 19/5/2022.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية في المملكة تعلن الرواتب الخاصة بحرس الحدود، حيث تعد فرق حرس الحدود أحد الأجهزة التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير لحماية حدود المملكة ضد أي عدوان خارجي، أليكم تفاصيل جدول سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والعلاوات.

سلم رواتب حرس الحدود 1443

من الجدير بالذكر أن الرواتب تختلف بحرس الحدود وذلك لاختلاف الرتبة التي يعمل عليها الفرد حسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه، حيث يتراوح راتب الجندي في حرس الحدود من 8600 وحتي 9000 ريال سعودي، وتختلف العلاوات والبدلات السنوية مع اختلاف العديد من المناطق التي يخدم بها الفرد، حيث يتم تزويد العديد من الجنود بالمزايا والبدلات التالية:

35% علاوة دعم للمناطق النائية.

زادت إكراميات بدل الإرهاب بنسبة 25٪.

مكافأة بدل التضاريس 25٪.

رسم فئة الفترة أو فئة السائق أو فئة الحاسب 400 ريال.

بدل فاقد لشهادة الثانوية العامة بقيمة 300 ريال.

بدل المخاطر.

البدل الميداني.

بدل مواصلات.

بدل كفاف مزدوج.

سلم رواتب حرس الحدود جندي 1443

جدول سلم رواتب جندي في حرس الحدود السعودي، والتي يبحث عنها الكثيرين من المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، جاء علي النحو التالي:

راتب جندي في حرس الحدود بالدرجة الأولي يحصل علي راتب 3320 ريال سعودي.

راتب جندي علي الدرجة الثانية يحصل علي راتب 3350 ريال سعودي.

جندي بحرس الحدود علي الدرجة الثالثة يحصل علي 3480 ريال سعودي.

أما عن راتب الجندي الذي يعمل بالدرجة الرابعة يحصل علي 3610 ريال سعودي.

راتب جندي علي الدرجة الخامسة يحصل علي 3740 ريال سعودي.

الدرجة السادسة لجندي بحرس الحدود راتبه الشهري 3870 ريال سعودي.

الدرجة السابعة جندي يعمل بحرس الحدود يحصل علي 4000 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة جندي حرس الحدود السعودي راتبه 4130 ريال سعودي.

أما راتب جندي حرس الحدود علي الدرجة التاسعة يحصل علي 4260 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة من جندي حرس الحدود فيحصل علي 4390 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لجندي حرس الحدود

يتلقى جندي الحدود مكافأة سنوية من وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدر بمبلغ مالي 130 ريال سعودي، وذلك حسب الرتب السابقة، ونوضح العلاوات السنوية علي النحو التالي:

الرتبة العسكرية بحرس الحدود مبلغ العلاوة السنوية جندي بحرس الحدود السعودي 130 ريال سعودي جندي أول حرس الحدود 145 ريال سعودي عريف في حرس الحدود 175 ريال سعودي وكيل رقيب 210 ريال سعودي رقيب 250 ريال سعودي رقيب أول 300 ريال سعودي رئيس الرقباء بحرس الحدود 360 ريال سعودي

ومن المشار أليه أن حرس الحدود بوزارة الداخلية ينظم العديد من الدوريات خلال 24 ساعة، وذلك للسيطرة علي اى عدوان خارجي، وحماية البلاد والممتلكات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

سلم رواتب العسكريين

يتضمن جدول سلم رواتب العسكريين بالمملكة العربية السعودية علي النحو التالي:

حيث يتضمن السلم السابق لرواتب العسكريين من رتبة جندي وحتي رتبة رئيس الرقباء، وبذلك نختم حديثنا عن سلم رواتب حرس الحدود 1443 الذين لا تنتهي خدماتهم الميدانية في حماية المجتمع السعودي، من العدوان الخارجي وحماية الممتلكات الخاصة بالسعودية.