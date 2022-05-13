نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري وموعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصريين والأفارقة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري، وذلك في المباراة الحاسمة في إطار دور الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، حيث يدخل نادي المارد الأحمر إلى المواجهة متميزا بأفضلية الفوز سابقا في ملعبه بأربعة أهداف نظيفة، وذلك فضلا عن الفوارق الفنية والبدنية مع الفريق المنافس، بينما في المقابل يعمل وفاق سطيف صاحب الأرض على استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تهديد مرمى محمد الشناوي وفرصة إحراز هداف والاقتراب من معادلة النتيجة مع فريق الأهلي، ونعرض لكم فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري، وكذلك موعد المباراة وتفاصيلها المنتظرة.
موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف
- تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، في يوم السبت القادم 14 مايو عند الساعة التاسعة 9 مساء بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- وتجري أحداث المباراة في ملعب 5 جويلية في الجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف
سيتم نقل وقائع مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 في الشرق الأوسط، إلى جانب قناة الجزائرية الأرضية التابعة التلفزيون المحلي الجزائري وإليكم الترددات.
تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات
يمكن متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري مجانا على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على نايل سات، عبر ضبط الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:
- اسم القمر الصناعي نايل سات Nilesat
- اسم القناة Programme National HD
- تردد القناة 11680
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب أفقي
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات
ويمكن متابعة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري على القناة المفتوحة التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت bein sports، عبر ضبط الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:
- اسم القناة بي ان سبورت bein sports
- اسم القمر نايل سات Nilesat
- تردد القناة 12604
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ ⅔
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري وموعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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