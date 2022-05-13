نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل التقويم الدراسي الجديد ١٤٤٤-١٤٤٥ موعد عودة المعلمين مع بداية الدراسة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 ، هو محل اهتمام وبحث جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الإطلاع على جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 بالأسابيع تفصيلاً. وذلك بالتزامن مع توضيح وزارة التعليم السعودية فيما يخص التقويم الدراسي ١٤٤٤ لطلاب المدارس والجامعات بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، ومن خلال الدور المنوط به من خلال ما نسعى إلى تحقيقه من مصداقية تامة لجميع قراءنا الكرام، سنعمل من خلال هذا المقال على رصد جدول التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع ، متى تبدأ الدراسة في السعودية العام الجديد ، وموعد عودة المعلمين والإداريين للتعليم العام والجامعي – كم باقي على الاختيارات النهائية ١٤٤٤ بالمملكة السعودية.

التقويم الدراسي 1444

التقويم الدراسي الجديد 1444 وزارة التعليم السعودية لطلاب المدارس والجامعات ، كانت وزارة التعليم السعودية قد أقرت نظام جديد فيما يتعلق بالعام الدراسي حيث أوضحت أنه سيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول دراسية بينها إجازة رسمية لجميع الطلاب والطالبات سواء بالمدارس أو الجامعات بمناطق المملكة السعودية، ومن خلال التقويم الدراسي 1444 ، يُمكنكم الإطلاع على مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية.

كما عقدت وزارة التعليم السعودية مؤتمراً موسعاً بحضور نخبة من الأساتذة الأفاضل وبعض من الإعلاميين منذ فترة، وذلك من أجل الإعلان عن جميع التفاصيل التي تتعلق بجدول التقويم الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل بالأسابيع – وموعد عودة المعلمين والإداريين للعمل بالمدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية والإجابة على كافة التساؤلات حول كم باقي على الدراسة موعد بداية الدراسة في السعودية ١٤٤٤ ، متى موعد الاختبارات النهائية.

التقويم الدراسي الجديد ١٤٤٤ وزارة التعليم

نود أن نُعلمكم قراءنا الكرام أولياء الأمور والطلبية والطالبات أن أخر تحديث على موقع وزارة التعليم السعودية فيما يخص التقويم الدراسي الجديد 1444-1445 ، لم يتم وضعه والإعلان عنه رسمياً حتى لحظة كتابة هذه السطور، وإليكم جدول التقويم الدراسي حسب ما جاء من أخر تحديث عبر موقع وزارة التعليم السعودية كالتالي.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

هذا وسوف نتابع كل ما هو جديد لحظة بلحظة وبالتحديد متابعة موقع وزارة التعليم السعودية عبر الإنترنت، حيث من المقرر الإعلان عن تفاصيل جدول التقويم الدراسي الجديد 1444-1445 ، وسنعمل على موافاتكم بكل جديد فيما يخص هذا الشأن من خلال تحديث لهذه الصفحة أو من خلال تقارير أخرى على موقعنا.