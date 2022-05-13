نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حرس الحدود رجال 1443 عبر الرابط job.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حرس الحدود رجال 1443 عبر الرابط jobs.sa؛ تم الإعلان من قبل المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التسجيل في وظائف حرس الحدود رِجال كما أعلنت الإدارة العامة للقبول عن الرتب المطلوبة لذلك ازداد البحث اليوم بشكل كبير عن هذه الوظائف ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات وشروط التسجيل في حرس الحدود.

طريقة التسجيل في حرس الحدود رجال

يمكن التسجيل في حرس الحدود عن طريق رابط موقع أبشر الإلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أيقونة الوظائف. ثم اختيار وظيفة حرس الحدود رجال. كتابة كافة البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في حرس الحدود رجال 1443

يريد الكثير من الشباب السعوديين الالتحاق بأي وظيفة عسكرية لما لها من مميزات عديدة، لذلك عند الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف حَرس الحدود ارتفع مؤشر البحث عن موعد وشروط وطريقة التسجيل حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الوظائف لذلك يمكن للمواطنين في المملكة السعودية التقديم في وظائف حرس الحدود ولكن وفقاً لبعض الشروط والتي تتمثل في التالي :

أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

لابد أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون محكوم عليه في أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا يكون المتقدم متزوج من امرأة أجنبية

ألا يكون المتقدم قد شغل أي وظيفة عسكرية من قبل أو يكون أنهى خدمته لأي سبب.

أن يتخطى جميع اختبارات وإجراءات القبول.

أن يكون الطول متناسب مع الوزن حسب اللائحة.

لأن يكون حاصل على الشهادة المطلوبة للتوظيف.

متى يبدأ التقديم لوظائف حَرس الحدود رجال

يتم التسجيل في وظائف حرس الحدود إلكترونياً من خلال رابط منصة أبشر حيث يتم تعبئة الاستمارة إلكترونياً حيث يتم البدء في التقديم يوم 14/5/2022 الموافق 13/10/1443 وينتهي التسجيل في يوم 19/5/2022 الموافق 18/10/1443.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في حرس الحدود رجال 1443عبر الرابط job.sa وشروط التسجيل في وظائف حرس الحدود وكذلك وضحنا لكم موعد بدأ التقديم في هذه الوظائف.