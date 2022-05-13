البيت الأبيض: ندعم أى تحرك من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى خلال مؤتمر صحفى لها، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستؤيد الطلب لعضوية الناتو من قبل فنلندا والسويد فى حال خيارهما ذلك".
وأضافت المتحدثة أن واشنطن مستعدة لتقديم أى دعم للبلدين خلال فترة انضمامهما إلى الحلف.
يذكر أن فنلندا والسويد أعلنتا فى الفترة الأخيرة أنهما تدرسان إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو، وقد تقدمان طلب الحصول على عضوية الحلف الأسبوع القادم.
بدورها، حذرت روسيا من أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات معينة، بما فيها العسكرية فى حال انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.
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