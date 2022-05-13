زيلينسكى يقول إنه مستعد للحوار مع الرئيس الروسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما قاله زيلينسكى فى مقابلة مع شبكة تلفزيون راى الإيطالية الحكومية، ومن المقرر أن تذاع ليلة الخميس، إن "أوكرانيا لن تعترف مطلقا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا".

وفى مقتطفات من المقابلة نشرتها وكالة راي، زعم زيلينسكى أن شبه جزيرة "القرم تمتعت دائما باستقلال ذاتي، ولديها برلمانها، لكن ذلك كله ضمن أوكرانيا".

وتعتبر القيادة الروسية هوية شبه جزيرة القرم الروسية مسألة غير قابلة للنقاش. وقال الرئيس الروسى فى وقت سابق إن القرم ستبقى جزءا من روسيا إلى الأبد. كما أكد بوتين نهاية الشهر الماضى على أن اعتراف أوكرانيا بحدود القرم ودونباس شرط أساسى لوضع حد للأزمة فى أوكرانيا. وقال: "لا حل للأزمة مع أوكرانيا من دون حل مسألة حدود القرم ودونباس".

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا الاتحادية فى العام 2014، بناء على نتائج استفتاء شعبى أيد فيه غالبية السكان الانضمام إلى روسيا، تخوفا من مصير قاتم كان ينتظرهم فى حال بقائهم جزء من أوكرانيا التى منعت اللغة الروسية ونظمت حملات اضطهاد ضد سكانها الذين يعتبرون أنفسهم من أصول روسية، ما ينطبق على سكان شبه الجزيرة، وكما هو الحال مع سكان منطقة دونباس، التى عاشت على مدار 8 سنوات ويلات ومآس أودت بحياة حوالى 15 ألف شخص على يد الجيش الأوكرانى والعصابات النازية المدعومة من نظام كييف.