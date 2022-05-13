مسؤول أممى: استمرار التوسع الاستيطانى الإسرائيلى يرسخ الاحتلال فى فلسطين

وتشمل هذه الموافقة بأثر رجعى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومتنزها.
وقال المنسق الأممى، فى بيان صحفى نشرعلى الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن استمرار التوسع الاستيطانى يرسخ الاحتلال، ويتعدى على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين، مؤكدا أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولى وتشكل عقبة رئيسية فى طريق السلام.
وحث السلطات الإسرائيلية على وقف التقدم فى جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن مثل هذه الإجراءات الأحادية والاستفزازية التى تغذى عدم الاستقرار وتقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا فى إطار حل تفاوضى يقوم على وجود دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية.
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