العالم اليوم - التحالف: ادعاءات الحوثيين بشأن "حادثة الرقو" عارية عن الصحة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 01:18 صباحاً - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، أن ادعاءات ميليشيات الحوثي بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلّحة شنها الحوثيون. وقال التحالف إن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين. وأكد أن قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بمركز احتجاز بصنعاء. ودعا التحالف الأمم المتحدة والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات ميليشيات الحوثي الوحشية تجاه المهاجرين.

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